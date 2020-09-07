Суд наказал россиянку за фото носков с изображением конопли

Суд в Пензе наказал местную жительницу за публикацию в Instagram и во «ВКонтакте» фотографии носков с изображением конопли. Постановление опубликовано на сайте суда.

Россиянка признана виновной в пропаганде наркотиков в интернете (часть 1 статьи 6.13 КоАП). По мнению судьи, она «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». Девушка признала вину и сообщила, что уже выбросила носки. Она оштрафована на четыре тысячи рублей.

Фото было обнаружено в ходе мониторинга в интернете оперуполномоченным управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону.

Ранее в МВД предложили ввести уголовное наказание за повторную пропаганду наркотиков в интернете.

В январе в Госдуму был внесен правительственный законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ в сети.