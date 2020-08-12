В МВД предложили уголовное наказание за повторную пропаганду наркотиков в сети

МВД предложило ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду употребления наркотиков, осуществляемую посредством интернета. Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов в среду, 12 августа.

Составители проекта в его обосновании отмечают, что «сеть интернет как мощный фактор воздействия активно эксплуатируется в целях пропаганды наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства». В ведомстве считают, что это стимулирует рост наркотизации населения, а также вовлекает в незаконный оборот наркотиков новые лица.

В конце июня сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, ужесточающий наказание за склонение посредством интернета к употреблению наркотиков. За это преступление предлагалось наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ужесточить наказание предлагалось и в том случае, если те же действия по неосторожности привели к смерти двух и более лиц. Согласно законопроекту, за это будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет (сейчас — от 10 до 15).

В январе в Госдуму был внесен законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Обсуждение данной инициативы активизировалось в правительстве после выхода на «Ленте.ру» спецпроекта «Россия под наркотиками».