В России предложили ужесточить наказание за склонение к наркомании в интернете

В Госдуме разработали законопроект, по которому тех, кто посредством интернета занимается склонением к употреблению наркотиков, предлагают наказывать лишением свободы на срок до десяти лет. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа, имеющуюся в агентстве.

Законопроект разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Они предлагают внести во 2 часть статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотиков») новый пятый пункт, ужесточающий ответственность за использование интернет-сети для пропаганды наркомании. За это преступление будут называть лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ужесточить наказание предлагают и в том случае, если те же действия по неосторожности привели к смерти двух и более лиц. За это будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет (сейчас — от 10 до 15).

Ранее уже сообщалось, что в России разработали законопроект, предусматривающий увеличение наказания за склонение к наркомании в интернете. Тогда документ подготовил комитет Госдумы по безопасности. Нижний порог ответственности за подобное нарушение предлагали установить на уровне 12 лет лишения свободы. Глава комитета Василий Пискарев пояснил это тем, что интернет существенно повышает степень общественной опасности деяния. По его мнению, поправки помогут бороться с продажей наркотиков в интернете.

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