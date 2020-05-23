Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности

МЧС России подготовило предложения по усилению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство, среди прочего, предложило правительству ужесточить ответственность за сжигание сухой травы, если из-за этого потерпевшие лишились жилья. Сейчас максимальное наказание для нарушителей про статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» предусматривает лишение свободы на срок до одного года или штраф.

19 марта в Краснодарском крае шашлычников посадили на полгода за 11 сгоревших туристов. По версии следствия, 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной в Адлерском районе произошло возгорание электропроводки. В кафе погибли четыре человека, еще семеро сгорели в пристройке. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Причиной пожара стали многочисленные нарушения при строительстве, допущенные владельцем кафе.

В сентябре 2019 года появилась информация о запрете на курение на балконах. Позднее в МЧС пояснили, что соответствующее постановление правительства об изменениях в правила противопожарного режима на самом деле не запрещает курить на балконах в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!