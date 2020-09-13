Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина

Такие препараты, как корвалол, валосердин и валокордин, содержат фенобарбитал — снотворное средство, которое вызывает привыкание. Это делает их опасными для людей, поэтому врачи не рекомендуют их применять. Об этом россиян предупредил заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Он [фенобарбитал] помогает, потому что обладает седативным действием, но не решает никаких проблем. Он запрещен за границей давно», — отметил медик.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов рассказал, что во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет. По его словам, обычно в первые три месяца года летальность растет из-за сочетания трех факторов — гриппа, низкой температуры воздуха и пониженной мобильности граждан.