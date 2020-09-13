Предварительные результаты показали победу «Единой России» на Дальнем Востоке

По предварительным данным «Единая Россия» набирает больше 50 процентов на выборах в Магаданскую областную Думу по партийным спискам. Кроме того, кандидаты от партии выигрывают в большинстве одномандантных округов. Об этом сообщает официальный сайт партии.

«По двум уровням выборов — в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу — "Единая Россия" уверенно лидирует», — прокомментировал новость секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В свою очередь, губернатор Магаданской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Носов отметил, что явка фактически достигла 31 процента. Он возглавил список партии. «У нас есть все основания рассчитывать на высокую поддержку избирателей. Первые протоколы внушают оптимизм», — сказал Сергей Носов.

Серьезную поддержку получил на выборах высшего должностного лица врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. При рекордной для региона явке в 70 процентов — в 2015 году она была почти в два с половиной раза ниже — кандидат «Единой России» получил по предварительной информации порядка 88 процентов голосов.

«Это огромный кредит доверия, доверия на будущее. Надеюсь, мы его оправдаем», — сказал Ростислав Гольдштейн. Андрей Турчак, в свою очередь, поздравил врио губернатора с убедительной победой. «Уверен, что проекты, которые были продекларированы, будут обязательно выполнены, а залог этого — команда, которую мы вокруг себя в регионе собрали», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

По мнению эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в 2020 году «Единой России» удалось провести эффективную избирательную кампанию «с упором на социальную тематику». «Был использован положительный опыт работы партии в период пандемии коронавируса, когда оказывалась разносторонняя помощь нуждающимся в ней гражданам. Благодаря этому «Единая Россия» выглядела как самая заметная, эффективная, нацеленная на результат и устремленная в будущее партия. Это и сыграло свою роль в выборе избирателей», — сказал эксперт.