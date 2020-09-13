Появилось видео главного боя UFC Vegas 10

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мишель Уотерсон победила соотечественницу Анджелу Хилл в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео предоставлено правообладателем.
Поединок продлился все пять раундов. Уотерсон одержала победу раздельным решением судей. Обе спортсменки получили бонус за лучшее выступление вечера.
Хилл стала первой афроамериканкой, возглавившей турнир UFC. При этом она уступила уже во втором поединке подряд раздельным решением. Всего в активе спортсменки 21 победа при девяти поражениях.
Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса