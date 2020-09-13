Подведены итоги «Российской креативной недели»

Основная программа первой «Российской креативной недели» — масштабного федерального события, направленного на развитие креативных индустрий в России — завершилась. Об этом 13 сентября сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За 7 дней по всей стране прошло более тысячи мероприятий, в том числе бизнес-форум в Москве, концерты, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи. Директор мероприятия и ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова подчеркнула, что получилось выстроить диалоги между представителями разных творческих сообществ, власти и бизнеса.

«Как не раз звучало в Парке Горького в эти дни, новый ресурс 21 века — это не нефть, а креативная экономика. Уверена, что мы открыли дорогу новым значительным возможностям», — согласилась директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Инносоциум, креативный директор «Российской креативной недели» Елена Маринина.

Как отмечается в пресс-релизе, одним из ключевых событий мероприятия стал креативный бизнес-форум (Creative Business Forum), где крупные государственные деятели, главы компаний и лидеры творческого сообщества обсудили ключевые экономические и юридические вопросы, стоящие перед креативными индустриями.

Участники и гости выразили надежду, что «Российская креативная неделя» получит продолжение и станет« залогом планомерного развития сектора».

Организаторами Недели выступили ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.