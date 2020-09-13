Белорусские силовики опровергли причастность к выстрелам у поселка Дрозды

Белорусские силовики опровергли причастность к выстрелам около поселка Дрозды, где прошли протестующие во время митинга. Об этом в воскресенье, 13 сентября, заявила пресс-секретарь минского главка МВД Наталья Ганусевич, ее слова передает «Интерфакс».

Она отметила, что оружие не применялось и что ситуация остается под контролем.

Ранее стало известно, что в рамках очередной акции протестующие в Минске двинулись к элитному кварталу чиновников, силовики выставили там усиленное оцепление со спецтехникой.

Утром 13 сентября к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко также приехала бронетехника — около 10 бронетранспортеров вместе с экипажами машин. В 14:00 началось шествие горожан, при этом уже до начала протестов оппозиции силовики начали задерживать людей. В частности,