В Минске начали заранее задерживать участников митинга, который должен начаться в 14:00. Об этом в воскресенье, 13 сентября, рассказала пресс-секретарь минского главка МВД Наталья Ганусевич, ее слова передает ТАСС.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — пояснила Ганусевич.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Onliner показано, как возле отеля «Ренессанс» в Минске силовики в масках задерживают девушек и перетаскивают в служебную машину. При этом они кричат и умоляют, чтобы их отпустили.

В это время участники запланированной акции протеста «Марш героев» постепенно собираются на улицах и направляются к городским площадям.

Ранее сообщалось, что к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули бронетехнику — около 10 бронетранспортеров вместе с экипажами машин. Помимо этого, военная техника замечена около площади Независимости в Минске. ОМОН ограждает территорию от людей, заборы обносят колючей проволокой и на Октябрьской площади. На местах дежурят солдаты и милиция.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.