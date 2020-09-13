Российский «Буревестник» напугал Великобританию

Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» напугала Великобританию. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает газета The Sunday Telegraph со ссылкой на заявление главы военной разведки Великобритании генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла.

Он рассказал, что «Буревестник» может находиться в атмосфере в течение нескольких лет. У ракеты «практически бесконечное время пребывания в ожидании в воздухе», отметил Хокенхалл. Кроме того, она может наносить боевые удары с неожиданных направлений.

Хокенхалл заметил, что на разработку и развитие российского подводного флота тратится много средств из бюджета страны. В частности, на «автономный подводный аппарат, способный доставлять ядерные боевые заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море». По его мнению, такая техника может нанести урон подводным кабелям энергосбережения и интернета.

В военной разведке Великобритании заявили, что Россия стала самой масштабной «геополитической угрозой» для безопасности всей Европы, так как она начала развиваться не только количественным образом, но и качественным. «Они пристально изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить нам как можно больше проблем», — пояснил он.

В июле спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «Буревестник» «летающим Чернобылем» или же ракетой «системы Судного дня» из-за радиоактивных выбросов, которая она может создавать во время полета.

При этом ранее Биллингсли назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылату ракету с ядерным двигателем «Буревестник». Политик также заявил, что данные разработки должны быть включены в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США.