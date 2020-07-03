США назвали ужасными российские «Посейдон» и «Буревестник»

Океанская многоцелевая система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» должна быть включена в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США. Об этом написал спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter.

Он назвал российские системы «ужасными». По мнению политика, это лишняя трата денег.

В своей записи Биллингсли также указал на статью в журнале Forbes, где говорится о том, что зафиксированный в июне скачок радиации в Европе мог быть связан с испытаниями российских вооружений. По его словам, именно поэтому России необходимо избавиться от этих систем.

В начале июня датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ у северных границ России. СМИ цитировали сообщение Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов о том, что радионуклиды поступили с запада России.

В Росгидромете заявили, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. В «Росэнергоатоме» также ответили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.

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