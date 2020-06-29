В Кремле прокомментировали сообщения о повышенной радиации у границ России

Никаких оповещений о повышенном радиационном фоне не поступало. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении уровня радиоактивных веществ у северных границ России, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что у нас абсолютно совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, никаких, как вы видели, оповещений о каких-то угрожающих ситуациях или аварийных нет», — сказал Песков, отметив, что не знает, каков источник эти сведений.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ у северных границ России. СМИ цитировали сообщение Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) о том, что радионуклиды поступили со стороны запада России.

Позже RIVM опроверг сообщения СМИ о том, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. В институте организации отметили, что на данном этапе нельзя определить конкретную страну-источник. Однако организация утверждает, что радионуклиды все же могли прийти в Европу со стороны западной России. Также ученые предположили, что журналисты неправильно перевели размещенную ранее информацию о загрязнениях.

В Росгидромете заявили, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. В «Росэнергоатоме» также ответили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.

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