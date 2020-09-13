Соловьев раскритиковал Охлобыстина за превращение Ефремова в «чудовище»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» раскритиковал актера Ивана Охлобыстина за то, что он не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову.

Журналист отметил, что «нельзя не заметить», как человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, «превратился в чудовище». «Которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — указал Соловьев.

При этом телеведущий отметил, что считает Охлобыстина замечательным актером и очень хорошим человеком. Он раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По мнению Соловьева, все окружение актера знало о его образе жизни. «Вы же все соучастники. Вы все, которые его отмазывали, которые делали вид, что все нормально. На ваших глазах произошло абсолютное разложение личности», — указал журналист.

Ранее Соловьев раскритиковал действия Ефремова. В частности, он назвал артиста ничтожеством, наркоманом и преступником и обвинил его в отсутствии боли. По словам Соловьева, после смертельной аварии Ефремов не сделал для себя выводов.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров погиб.