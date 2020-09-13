Пятилетний ребенок погиб во время свадьбы

Пятилетний ребенок погиб в результате несчастного случая во время свадьбы в пригороде Чикаго, США. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла 4 сентября в отеле Drake Hotel. По данным издания, мальчик забрался на стол с гранитной столешницей рядом с диваном, где играли другие дети. Когда ребенок попытался слезть, он схватился за край столешницы, после чего она упала ему на голову.

Ребенка доставили в местную больницу с тяжелыми травмами головы. Врачам не удалось его спасти. «Наша команда убита горем из-за этой ужасной трагедии. Мы хотим принести соболезнованиями пострадавшей семьей и их друзьям. Чтобы уважать конфиденциальность, мы не можем рассказать подробности инцидента», — заявил Ли Хенер, генеральный менеджер отеля.

На сайте GoFundMe был открыт сбор пожертвований с целью поддержать мать ребенка. К настоящему моменту неравнодушные граждане отправили через сайт почти три тысячи из необходимых десяти тысяч долларов для матери погибшего.