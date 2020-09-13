Китай признал США главной угрозой международному порядку

Китай признал, что США представляют главную угрозу международному порядку. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны страны У Цянь, комментируя доклад Пентагона Конгрессу США о военных разработках и целях Китая. Слова дипломата приводит агентство «Анадолу» в воскресенье, 13 сентября.

«Многолетний опыт показывает, что именно США являются разжигателем региональных беспорядков, нарушителем международного порядка и разрушителем мира во всем мире», — подчеркнул Цянь. Он напомнил, что за последние 20 лет действия США в Ираке, Сирии, Ливии и других странах привели к гибели почти миллиона человек.

Доклад Пентагона, в свою очередь, Цянь назвал «бессмысленным искажением» целей Китая.

Авторы документа отметили превосходство Китая в трех военных областях. В докладе отмечается, что КНР обогнала США в сфере крылатых и баллистических ракет наземного базирования. Китай обладает более чем 1250 ракетами подобного типа с дальностью поражения от 500 до 5,5 тысячи километров. В то же время США располагают лишь ракетами наземного базирования с дальностью поражения от 70 до 300 километров, так как ранее они не могли создавать подобное вооружение из-за ограничений по Договору о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).