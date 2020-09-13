США обеспокоились заходами российских кораблей в порты Кипра

Госсекретарь США Майк Помпео обеспокоился из-за заходов в кипрские порты российских кораблей, которые направляются в Сирию. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа, передает РИА Новости.

Как сообщил Помпео, эту тему он обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. «Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов насчет активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь», — сказал он.

По его словам, якобы все знают, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии. «Мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство», — заявил Помпео.

При этом американские военные находятся в Сирии без законных оснований. Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в Сирии американского контингента нарушает суверенитет государства и противоречит всем международным правилам.

31 августа Помпео заявил, что США заметили рост военной активности России в районе Аляски и иных регионах. Он прокомментировал таким образом данные о появлении российской подводной лодки в международных водах недалеко от Аляски. За судном следили Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США.