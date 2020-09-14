Гол дальним ударом в девятку помог «Челси» начать сезон АПЛ с победы

Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Брайтон» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 14 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Жоржиньо, Курт Зума и Рис Джеймс. Гол последнего дальним ударом в девятку стал победным. У хозяев точный удар на счету Леандро Троссарда.

В следующем туре «Челси» 20 сентября на своем поле примет «Ливерпуль». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

В прошлом сезоне «Брайтон» занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» завершил чемпионат на четвертой позиции.