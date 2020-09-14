В Крыму задержали подозреваемых в убийстве российского диджея

В Крыму сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на российского диджея Сергея Бабина (Basic). Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает «Крым-Информ».

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неострожности».

Ранее сообщалось, что после концерта Бабин и его команда вернулись в арендованный дом. Компания, отдыхавшая по соседству, набросилась на них. Один из нападавших ударил диджея камнем по голове. Музыканта госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Пять дней он находился в больнице Евпатории в состоянии искусственной комы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на оказанную помощь, скончался. У музыканта остались жена и дочь.