Назван главный российский актер десятилетия. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как число проектов с участием артиста, число главных ролей, зарубежные проекты, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram, общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актера и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга.

Так, список возглавил Данила Козловский. Актер отметился наибольшим количеством главных ролей, а также показал наибольшую вовлеченность в рекламные кампании.

На втором месте оказался Александр Петров. Несмотря на то что он не смог обойти Козловского по числу главных ролей, он оказался самым медийным артистом из всего рейтинга.

Замкнул тройку Петр Федоров. Совокупная аудитория пяти наиболее кассовых картин с участием актера составила около 20 миллионов зрителей.

В десятку главных российских артистов десятилетия также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.