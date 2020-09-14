Лидер Therr Maitz поддержал ЛГБТ во время фестиваля традиционных ценностей

Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев поддержал ЛГБТ во время фестиваля традиционных ценностей «Скрепа», который прошел в Екатеринбурге. Видео со своей речью он опубликовал в Instagram.

«Я свободно смотрю на вещи и призываю вас так же смотреть на них. Любое насилие по отношению к человеку, особенно который не похож на вас, невозможно», — высказался артист во время мероприятия.

После фестиваля он также опубликовал пост, в котором заявил, что среди его знакомых есть много представителей ЛГБТ, которые помогали ему или повлияли на его мировоззрение. «У каждого своя история, и вы можете относиться к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы», — отметил Беляев.

Глава движения «Сорок сороков» и один из организаторов фестиваля «Скрепа» Андрей Кормухин в беседе с «Открытыми медиа» раскритиковал поведение музыканта. «Так поступают женщины с пониженной социальной ответственностью. Наш фестиваль был вне политики и вне различных оценочных суждений», — сказал Кормухин. По его словам, мероприятие, хедлайнером которого стала группа Therr Maitz, не было нацелено на борьбу с представителями ЛГБТ-сообщества, а было посвящено семейным ценностям.