Раскрыта новая причина смерти пациентов от коронавируса

Ученые Льежского университета в Бельгии раскрыли присутствие ДНК-ловушек (англ. DNA traps) в легких пациентов, умерших от COVID-19. Они высвобождаются в дыхательные пути, ткани легких и кровеносные сосуды, приводя к тяжелым осложнениям. О новой причине смерти пациентов от коронавируса сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!

ДНК-ловушки порождаются иммунными клетками, называемыми нейтрофилами и действующими как первая линия защиты против инфекции. При чрезмерной активации нейтрофилы могут оказывать токсичное воздействие, провоцируя аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания. Нейтрофилы также способны выпускать свою собственную ДНК в ходе нетоза — формы клеточной гибели. При массовом высвобождении такие ДНК-ловушки, использующиеся организмом в борьбе с вирусами, могут вызвать повреждения тканей.

Ученые обнаружили следы нетоза в кровеносных сосудах, легочных тканях и дыхательных путях в виде богатых фибрином сгустков, провоцирующих тромбоз (закупорку сосудов) и повреждения легких. Такой процесс возникает в результате неконтролируемой активации иммунной системы, которая также ведет к цитокиновому шторму.

В настоящий момент специалисты проводят исследования влияния нетоза на другие органы, включая сердце. Сам этот процесс может быть смягчен некоторыми фармакологическими препаратами, например, дорназа альфа, которое используется для лечения муковисцидоза.