Назван способ предсказывать вспышки коронавируса при помощи Google

Ученые назвали способ, при помощи которого через Google можно предсказать, где произойдет вспышка коронавируса еще до ее возникновения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Massachusets General Hospital.

Так, ученые заметили, что поисковые запросы со словами «утрата вкусовой чувствительности», «потеря аппетита» и «диарея» коррелирует с запросом «коронавирус» в пяти штатах с высокой заболеваемостью COVID-19 (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс и Иллинойс). Причем наиболее сильная корреляция наблюдалась с разницей в три-четыре недели между ростом интереса к этим темам и увеличением числа случаев.

«Наши данные подчеркивают важность желудочно-кишечных симптомов как потенциальных предвестников заражения COVID-19 и указывают на то, что Google Trends может быть ценным инструментом прогнозирования пандемий», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Apple и Google разработали технологию отслеживания контактов лиц, которые заражены новым коронавирусом. Компании объединили силы, чтобы помочь медицинским работникам. Отмечается, что ими была создана технология, которая позволяет отслеживать контакты больных с помощью беспроводной связи Bluetooth.