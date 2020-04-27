Еще одной стране предсказали выгоду от пандемии коронавируса

В Эстонии грядущим летом прогнозируется «настоящий бум» внутреннего туризма из-за пандемии коронавируса. Таким мнением поделилась декан факультета туризма и ресторанного бизнеса Эстонского университета предпринимательства Майнор Марис Ныгу, пишет Delfi.ee.

По ее словам, предсказывается, что в связи с введенными на фоне вспышки заболевания ограничениями у эстонцев не будет «другой альтернативы» отдыху в собственной стране. «Совершенно очевидно, что этим летом жители Эстонии будут ездить по стране как никогда много», — отметила она.

Собеседница издания также считает, что большинство граждан не решится отправиться в другие государства, даже если границы будут открыты. Таким образом, местные курорты и туристические объекты «выиграют от сложившейся ситуации» и получат выгоду.

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При этом Ныгу подчеркнула, что главным методом привлечения клиентов в новом сезоне является соблюдение безопасности, санитарных норм и правил социальной дистанции.

16 апреля сообщалось о еще одной стране, получившей выгоду во время пандемии, — в Таджикистане был зафиксирован значительный прирост туристов. В первом квартале года страну посетили более 296 тысяч иностранных туристов, что на 81 тысячу больше, чем за аналогичный период в 2019-м.

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