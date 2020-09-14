Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Лукашенко прилетел в Россию
Россияне установили абсолютный ипотечный рекорд
Задержанные в Белоруссии россияне открестились от ЧВК Вагнера
Собака спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи
Стал известен преемник премьера Японии
На Украине заявили о военной опасности со стороны Белоруссии
Действующий губернатор Ростовской области одержал победу на выборах
Россиянин поймал сигнал с секретного объекта в космосе
Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»
Уехавшая в Италию бывшая ведущая «России 1» объяснила свое решение
Новости партнеров

Зебры и антилопы вошли в реку и стали жертвами крокодилов

Перейти в «Мою Ленту»

Туристы в одном из африканских национальных парков стали свидетелями нападения крокодилов на стадо зебр и антилоп гну. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на сайте Yahoo News.

Зебры и антилопы гну столкнулись с рептилиями, когда совершали ежегодную миграцию. Чтобы добраться до пункта назначения, им пришлось перейти вброд реку, которая кишела рептилиями.

Многие сумели благополучно достичь противоположного берега, однако некоторые стали жертвами крокодилов. Особенно беззащитными оказались детеныши зебр. В отличие от взрослых животных, они не могли отбиться от хищников копытами и становились легкой добычей.

В 2018 году сообщалось, что фотограф Инго Герлач снял переправу огромного стада антилоп гну через реку Мара в Кении. Животные мигрировали с саванн Серенгети в Танзании на пастбища заповедника Масаи-Мара в Кении.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Zebras and Wildebeests Get Attacked by Crocodiles in Water While Migrating
Отчаянной зебре удалось отбиться от двух крокодилов
Своенравная зебра пустилась в бега и родила от осла
Тысячи гну прыгнули в кишащую крокодилами реку
Другие материалы рубрики
Из жизни00:04Сегодня

«Я на такое не подписывалась»

История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
11:10Сегодня

Собака спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи

09:00Сегодня

Поедающий птицу огромный паук попал на видео

07:08Сегодня

Мужчина и женщина сняли порно в парке и скрылись от полиции

Из жизни00:04 5 сентября
Марджори Джексон

Богатства безумной вдовы

Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
05:07Сегодня

Женщина погибла во время свидания на глазах возлюбленного

02:05Сегодня

Прожившие в браке 48 лет муж и жена умерли с разницей в четыре минуты

08:0813 сентября

Мужчина нашел мертвую летучую мышь в банке с соусом и надолго потерял аппетит

Из жизни00:0231 августа

«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»

История россиянки о жизни в Италии
05:5813 сентября

Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы

04:5413 сентября

Россиянам дали советы по использованию лаврового листа в блюдах

03:0913 сентября

Девушка спрыгнула с балкона через два дня после смерти мужа

Россия
Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России
«Дед загремел на четыре года. Хорошо, что не расстреляли»
Как россияне создают образ Сталина-спасителя и оправдывают его преступления
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
«У меня подкосились колени»
Смерть 9-летней Лизы в Саратове потрясла Россию. Что ее мать думает об убийце, чиновниках и жизни
Экзитполы вывели партию «Новые люди» в топ-5 по итогам региональных выборов
Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах
Сионисты, алкоголики и фанатики
30 лет назад убили одного из главных священников России — Александра Меня. Дело так и не раскрыто
Все материалы
Мир
Ученика арестовали за нахождение в школе в дни дистанционного обучения
Трамп допустил возможность избрания женщины президентом США
США обвинили Иран в подготовке убийства американского посла
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Ёсихидэ СугаКандидат от народа
С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
Все материалы
Бывший СССР
Лидера белорусской оппозиции внезапно перевели в другой СИЗО
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
МВД Белоруссии сравнило число участников протестных и провластных митингов
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
Против пообещавшего яркое возвращение в Белоруссию оппозиционера завели дело
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
Адвоката Колесниковой арестовали
Все материалы
Экономика
В России предложили авансом брать налог с трудовых мигрантов
Треть россиян признались в просмотре YouTube на работе
Александр ЛукашенкоТрактор заглох
Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем?
Газпромбанк создал совет по устойчивому развитию
Александр Чернощекин«Средств по программе льготного кредитования хватит до конца сентября»
Старший вице-президент ПСБ о работе банка по госпрограмме кредитования бизнеса
Пиво пометят
Власти пытаются легализовать отрасль с помощью маркировки
Названы лучшие маринованные огурцы
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело из-за двойной оплаты «Роскосмосом» работ по запуску кораблей
«Либо за границу, либо на тот свет»
В 1986 году солдаты-срочники захватили пассажирский самолет. Ради побега из СССР они убивали людей
Россиянка взяла полмиллиона рублей в кредит и отдала их мошенникам
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Таинственный мистер Икс
Как легендарный советский разведчик спас мир от третьей мировой войны
Все материалы
Наука и техника
F-35A стали Су-57
Яблочный сбор
 
Microsoft объяснила необходимость собственного браузера
«Мозг на стероидах»
 
Бывший командир российской АПЛ раскрыл секрет ракетного удара
Делу — время
Как технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
Huawei останется без дисплеев Samsung
Все материалы
Спорт
Появилось видео главного боя UFC Vegas 10
Флоренс Гриффит-Джойнер«Соперницы делали квадратные глаза»
Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
Глава UFC отреагировал на казнь иранского борца
«Новый сезон в подарок»: где смотреть Английскую премьер-лигу
Где смотреть АПЛ-2020/2021: бесплатные онлайн-трансляции матчей, бонус в подарок
Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Нурмагомедов рассказал об отношениях с Гэтжи
Все материалы
Культура
Время новых героев
Любящий гей, опасная феминистка и коп в плаще: какими стали главные персонажи кинокомиксов
Группа «Комсомольск»«Все, в чем мы живем — выдуманный мир»
Илон Маск, Чечня и политика. Группа «Комсомольск» о новом альбоме и сложных мемах
Михаил Ефремов«Он человек порядочный, но больной»
Ефремову дали 8 лет за смертельное ДТП. Что об этом говорят его жены, дети и друзья
Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса
Все материалы
Интернет и СМИ
Отец запретил дочери стать донором для брата и обрел сторонников
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
«Революционный» метод поедания блинчиков стал популярным в сети
Владельцы TikTok отказались продавать приложение Microsoft
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Сотрудник RT в Белоруссии пожаловался на угрозы
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
Жена Бибера снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем
Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Джиджи Хадид описала свои необычные пристрастия в еде во время беременности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Близкие застыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Все материалы
Путешествия
Названы лучшие пляжи в России только для взрослых
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Стюардессы перевезли килограммы героина в трусах и пошли под суд
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Молодых туристок изнасиловали и избили на популярном курорте
Все материалы
Из жизни
Поедающий птицу огромный паук попал на видео
Мужчина и женщина сняли порно в парке и скрылись от полиции
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Женщина погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Прожившие в браке 48 лет муж и жена умерли с разницей в четыре минуты
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Все материалы
Власти хотят разрешить подросткам садиться за руль
Mercedes-Benz S-Class: первый видеообзор
Посмотрите на новый флагман Mercedes-Benz в формате распаковки
Hyundai показала процесс сборки «машины-мыльницы»
Мотоциклы с двигателями V8
А также V10 и V12: двухколесные чудища, чьим моторам позавидуют автомобили
Бронированный лимузин короля Иордании продают с огромной скидкой
Самый дорогой внедорожный Lexus: видеообзор
Lexus LX за 10 миллионов со звездным небом и минибаром
Завод ЗАЗ глобально модернизировали для сборки Lada и Renault
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы