Зебры и антилопы вошли в реку и стали жертвами крокодилов

Туристы в одном из африканских национальных парков стали свидетелями нападения крокодилов на стадо зебр и антилоп гну. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на сайте Yahoo News.

Зебры и антилопы гну столкнулись с рептилиями, когда совершали ежегодную миграцию. Чтобы добраться до пункта назначения, им пришлось перейти вброд реку, которая кишела рептилиями.

Многие сумели благополучно достичь противоположного берега, однако некоторые стали жертвами крокодилов. Особенно беззащитными оказались детеныши зебр. В отличие от взрослых животных, они не могли отбиться от хищников копытами и становились легкой добычей.

В 2018 году сообщалось, что фотограф Инго Герлач снял переправу огромного стада антилоп гну через реку Мара в Кении. Животные мигрировали с саванн Серенгети в Танзании на пастбища заповедника Масаи-Мара в Кении.