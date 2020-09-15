Криминальные авторитеты поделили между собой российский город

В Кургане смотрящий за городом от криминального мира Евгений Петров (Петренок) «официально» отказался от статуса, поставив вместо себя сразу трех авторитетов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Петров отказался от статуса из-за угрозы уголовного дела на фоне смены руководства одного из силовых ведомств. «Узнав, что у нас в Кургане более 15 лет за криминалитетом присматривает один человек, он сказал: вы что тут, совсем не работали?», — рассказал собеседник агентства.

Он уверен, что Петренок узнал о приказе его задержать и перестраховался. Теперь город поделили между собой Панча, Белый и Мага, которые номинально подчиняются бывшему смотрящему. Они должны решать споры, собирать общак и помогать другим участникам криминальной среды.

Как уточняет агентство, ранее сотрудники правоохранительных органов начали активную работу по статье о «Занятии высшего положения в преступной иерархии» в трех других российских городах — Самаре, Красноярске и Твери.