Сотни россиян пришли на похороны вора в законе Зятька

На похороны вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), которые прошли в Ишиме Тюменской области, пришли сотни россиян. Об этом сообщает Ura.ru.

Вереница машин из разных регионов даже создала пробку, что для Ишима большая редкость, рассказал один из местных жителей. «Людей на похоронах было очень много. (...) Было очень много и местных», — отметил собеседник издания.

Другой житель Ишима рассказал изданию, что смерть Зятькова стала для горожан настоящим потрясением. «В Ишиме многие жители гордятся тем, что Зятек их земляк и относятся к нему с большим уважением. Ишимцы нередко обращались к нему за помощью в разрешении различных вопросов и споров. Он в этом плане всегда принимал справедливые решения», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Ишим перед похоронами Зятькова начали стягивать ОМОН. Власти якобы ожидали приезда криминальных авторитетов со всей России, поэтому решили подстраховаться и усилить в городе меры безопасности.

Зятьков погиб 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых был смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Зятьков в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли. Четырех человек госпитализировали.

Зятькову было 65 лет, у него было несколько судимостей, в том числе за убийство человека при превышении пределов допустимой самообороны. Он отсидел 12 лет в колонии строгого режима. Свою первую ходку авторитет получил в 19 лет.