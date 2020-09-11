На похороны вора в законе Зятька начали стягивать ОМОН

В город Ишим Тюменской области, где 12 сентября пройдут похороны вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), начали стягивать ОМОН. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных структурах.

По информации издания, власти ожидают приезда криминальных авторитетов со всей России, поэтому решили подстраховаться и усилить в городе меры безопасности. Ишим — небольшой город, и в случае происшествий у местной полиции может не хватить своих ресурсов, поэтому туда стягивают силовиков со всего региона. Точная численность подкрепления не раскрывается.

10 сентября сообщались подробности ЧП, в результате которого погиб Зятек. Он в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей на реке Черной в Сургуте. Авторитет и еще три человека, в том числе жена «смотрящего» за Сургутом, погибли. Четырех человек госпитализировали.

9 сентября Зятек вместе с семьей и друзьями, среди которых был смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами.

Зятькову было 65 лет, у него было несколько судимостей, в том числе за убийство человека при превышении пределов допустимой самообороны. Он отсидел 12 лет в колонии строгого режима. Свою первую ходку авторитет получил в 19 лет.

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