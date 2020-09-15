У космонавтов на МКС обнаружили уменьшение серого вещества в мозге

У космонавтов на Международной космической станции (МКС) обнаружили изменения в мозге, в том числе уменьшение серого вещества. Об этом рассказала ТАСС заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и руководитель эксперимента с российской стороны Елена Томиловская.

Ученые отметили, что мозг космонавта изменяется для того, чтобы адаптировать человека к жизни в космосе.

«Согласно данным, которые получили ученые после полной программы обследования 11 российских космонавтов, у человека во время космического полета уменьшается объем серого вещества и увеличиваются объемы белого вещества мозга и спинномозговой жидкости», — сказала ученый.

Всем космонавтам проводили МРТ за два, а также за один месяц до полета. После полета им также сделали МРТ на девятый день и через полгода. Объем белого вещества в областях мозга, которые связаны с контролем движения, поддержанием равновесия и восприятием положения тела, увеличился. Так мозг адаптировался к новым условиям.

Также ученые обнаружили уменьшение серого вещества в некоторых областях мозга. «Здесь можно говорить, скорее всего, об уплотнении серого вещества вследствие того, что увеличиваются объемы спинномозговой жидкости и расширяются мозговые желудочки», — пояснила Томиловская и добавила, что обнаруженные изменения входят в перечень рисков космических полетов.

По наблюдению ученых, изменения мозга никак не сказываются на здоровье и работоспособности космонавтов. Также отмечается, что после возвращения на Землю в течение полугода все изменения в мозге приходят в норму.