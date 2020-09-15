Киев потребовал от России объяснений из-за встречи в «нормандском формате»

Киев потребовал от России объяснений после слов замглавы МИД России Андрея Руденко, который назвал неправдой заявление Украины о готовности всех сторон к встрече в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с этим МИД Украины обратил внимание на то, что президент страны Владимир Зеленский в ходе официального визита в Австрию говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров «нормандского формата», а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Также в ведомстве указали, что Украина, как и другие участники «нормандского формата», заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств «была максимально результативной» и подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита, который прошел 9 декабря 2019 года.

В МИД добавили, что если заявление Руденко «является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита», это ставит под сомнение настроенность Москвы урегулировать конфликт.

Ранее Зеленский заявил о том, что все лидеры стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция) согласились на встречу на высшем уровне, и она может состояться после второй встречи политических советников. Позднее Руденко назвал эту информацию неправдой.

Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.