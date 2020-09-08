Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в «нормандском формате». Трансляция его общения с журналистами ведется на YouTube-канале офиса украинского лидера.

Встреча состоится на уровне политических советников глав государств «нормандской четверки» и пройдет 11 сентября.

Зеленский надеется, что в ходе нее будут приняты «определенные решения и внесены определенные предложения».

Встреча советников должна была пройти еще 28 августа, однако ее перенесли из-за командировки советника французского президента Эммануэля Бонна.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке ополчения самопровозглашенных республик и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.