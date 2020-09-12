В России оценили итоги встречи в «нормандском формате»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин оценил итоги встречи политических советников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе на Москву, при этом Киевом не выполняются минские договоренности. «В этих условиях добиться от Украины дисциплины в выполнении соглашений очень сложно, практически невозможно, что собственно и происходит», — заявил Затулин.

По мнению политика, западные партнеры вместо объективной оценки позиции российской стороны пытаются доказать, что проблема заключается в «несговорчивых» переговорщиках.

Ранее заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что на встрече в Берлине советники «нормандской четверки» договорились поддержать перемирие в Донбассе. Он добавил, что представители лидеров стран обменялись мнениями «по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины», однако прорыва достичь не удалось.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.