Следующая пандемия окажется смертоноснее коронавируса

Совет по мониторингу глобальной готовности (СМГГ), созданный ВОЗ и Всемирным банком, заявил, что человечество скоро столкнется с еще более разрушительной пандемией. На это указывает то, что, несмотря на усилия по ограничению распространения COVID-19, общество остается не готовым к подобным бедствиям, несмотря на предупреждения о неизбежности глобальных вспышек. Об этом пишет издание Science Alert.

Согласно отчету организации, неспособность стран учиться на своих ошибках в борьбе с коронавирусом, использовать все необходимые ресурсы и выполнять обязательства перед мировым сообществом, означает, что следующая пандемия, которая обязательно наступит, будет более смертоносной и разрушительной для экономики. Сам СМГГ предупреждал о плохой готовности к пандемии еще год назад, и не было предпринято никаких действий по предотвращению критической ситуации.

Ранее сообщалось, что для спасения от новой пандемии необходимо потратить пять долларов на каждого человека в мире ежегодно. Эти огромные расходы окупятся, поскольку они помогут предотвратить ущерб, сравнимый с тем, что нанес коронавирус SARS-CoV-2 — его оценивают примерно в 11 триллионов долларов.