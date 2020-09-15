Восстановление экономики Китая ускорилось

В августе восстановление китайской экономики ускорилось. Положительная тенденция наблюдается как в промышленном производстве, которое росло самыми быстрыми за восемь месяцев темпами, так и в сфере услуг. Об этом пишет Reuters.

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Показатели промпроизводства в августе по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличились на 5,6 процента, а розничных продаж — на 0,5 процента (рост был зафиксирован впервые в этом году). Такие данные указывают на восстановление экономики и улучшение спроса после кризиса, отмечают эксперты.

Индикатор безработицы в августе упал до 5,6 процента (самый низкий результат с января). Однако аналитики предупреждают, что реальная безработица может быть выше официальной статистики.

Китайская экономика первой в мире оправилась после пандемии коронавируса. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что падение ВВП США во втором квартале составило 32,9 процента, еврозоны — 15 процентов, российская экономика сократилась на 8,5 процента во втором квартале этого года.