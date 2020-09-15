Вдовец не вынес одиночества и повесил на окне плакат о поиске друзей

Пенсионер из английского города Алтон, графство Восточный Хэмпшир, разместил на окне своего дома плакат с мольбой о новых друзьях, так как не может вынести одиночество и тишину в доме после смерти любимой жены. Об этом сообщает издание The Sun.

Физик Тони Уильямс познакомился со своей женой Джо в баре 35 лет назад. У них завязались отношения, которые позже вылились в идеально гармоничный брак. «У меня было ощущение, что я знал ее всю жизнь. Она была такая милая. У нас не было секретов друг от друга, мы были родственными душами», — рассказал Уильямс.

«Иногда мы часами готовили, смеялись и слушали музыку вместе. Это был лучший момент нашего дня. У нас был огромный красивый сад с фруктовыми деревьями. Летом я занимался садом, а Джо выходила и сидела рядом со мной. Все было идеально», — отметил он.

Пара не могла иметь детей и 25 лет жила в деревне Уемпли, графство Глостершир. В 2019 году они переехали в Алтон, чтобы быть ближе к сестре Джо. Вскоре после переезда жена Уильямса заболела раком поджелудочной железы. Она умерла в мае, через девять дней после постановки диагноза.

С тех пор Уильямс остался один. Он не близок с семьей покойной жены, а его трое братьев и сестер живут далеко. Англичанин сходит с ума от одиночества и мечтает найти собеседника.

Уильямс потратил 120 фунтов (11,5 тысячи рублей) и разместил в местной газете два объявления о поиске друзей, но не получил ответов. Затем он сделал визитные карточки с целью найти приятелей, с которыми можно было бы послушать музыку или посидеть рядом в саду. Он раздавал их, когда выходил в магазин или на прогулку, но и эта мера оказалась неэффективной.

Теперь вдовец разместил на своем окне постер с надписью «Я потерял мою Джо, мою любимую жену и родственную душу. У меня нет друзей и не с кем поговорить. Я нахожусь в постоянной тишине 24 часа в сутки. Это невыносимая пытка. Неужели никто не может помочь мне?». «Это мое последнее средство. Я пробовал все, чтобы найти друзей, но похоже, никто не хочет говорить со мной. Не так много людей проходят мимо моего дома, но я надеялся, что о постере пойдет слух, и кто-нибудь свяжется со мной», — пояснил он.

«Я не ищу кого-то, кто слушал бы мое нытье. Я просто хочу нормального человека, с которым можно поговорить! Я хочу говорить с кем угодно о чем угодно. Я провел большую часть этих дней, просто сидя дома в тишине и ожидая, что телефон позвонит… Но он никогда не звонит», — посетовал Уильямс.