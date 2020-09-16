На директора российской школы завели дело после имитации захвата заложников

Административное дело возбуждено в отношении директора школы №2 в Ишиме Тюменской области Татьяны Изох, где на уроке детей понарошку взяли в заложники люди в масках и камуфляже. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» в среду, 16 сентября.

В адрес главы города внесено представление о нарушениях в деятельности учебного учреждения. Региональная прокуратура признала, что мероприятие не соответствовало «возрастному и психологическому развитию его участников».

В отношении школы и ее руководителя вынесены постановления о возбуждении административных дел за незаконное ограничение прав и свобод обучающихся.

8 сентября стало известно о нестандартном проведении урока ОБЖ, который был посвящен борьбе с терроризмом. Внеклассное занятие, где имитировалось нападение боевиков, прошло 4 сентября. В социальных сетях писали, что одному ученику с больным сердцем стало плохо, родственникам пришлось забрать его домой и вызвать скорую. Директор школы подтвердила проведение урока.

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал образовательную инициативу. По его словам, подобное противоречит педагогическим принципам.