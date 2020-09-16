Раскрыта подоплека появления у Ефремова адвоката-чемпиона

Раскрыта подоплека появления у актера Михаила Ефремова адвоката Романа Филиппова, оказавшегося чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, за фигурой Филиппова может стоять более авторитетный и именитый адвокат, который временно не хочет привлекать к себе внимания. «Спортсмен» появился в деле для отвлечения внимания, а сам защитник объявится в суде, когда будет рассматриваться апелляционная жалоба на приговор Ефремову.

Филиппов является близким другом Евгении Давыдовой — дочери адвоката Петра Хархорина, который считается лучшим адвокатом страны по делам о ДТП. Именно его прочили в защитники Ефремову с самого начала процесса. В 1993 году Хархорин сумел добиться условного срока для подзащитного, сбившего насмерть инспектора ГАИ. Адвокат доказал, что служба дорожной милиции сама спровоцировала наезд.

О том, что новый адвокат Ефремова оказался чемпионом по армрестлингу, сообщалось 15 сентября. Филиппов решил отказаться от общения с прессой на время процесса.

8 июня автомобиль с Ефремовым за рулем вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном в Москве. Его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября актера осудили по делу о смертельном ДТП на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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