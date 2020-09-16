Майли Сайрус раскритиковали за непривлекательную внешность на фото из спортзала

Американская певица Майли Сайрус показала подписчикам тело на фотографии из спортзала и подверглась критике за непривлекательную внешность. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На размещенном кадре 27-летняя исполнительница запечатлена в спортивном топе белого цвета, коротких черных шортах и кроссовках бренда New Balance в тон образу. Она сфотографировала себя в зеркало, в отражении которого запечатлены тренажеры и приспособления для тренировок.

Пользователи сети обругали внешний вид знаменитости. «Она жалкая», «Ее прическа в стиле 80-х выглядит ужасно», «В этом существе нет ничего сексуального», «Майли просто отчаянно пытается привлечь внимание», «Она сильно переоценена. Ей следует сменить имидж и стиль», «У нее действительно спортивное тело, но она мне не нравится из-за своих выходок», — высказывались они.

В августе Майли Сайрус вышла в свет в откровенном наряде, через который просвечивалось нижнее белье, в результате чего ее образ признали одним из лучших на премии MTV. Знаменитость появилась на мероприятии в платье бренда Mugler из полупрозрачной ткани, отделанной блестящими деталями.