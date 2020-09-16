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Раскрыта опасность молочных продуктов при похудении

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл опасность употребления молочных продуктов для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Советы по питанию опубликованы в его Instagram-аккаунте.

По словам Ковалькова, желающие похудеть люди уделяют особое внимание составу, калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов в продуктах. «Кто-то ориентируется на гликемический индекс еды, — отметил он. — Зато такая характеристика, как инсулинемический индекс, чаще всего не учитывается!» — отметил он. Эксперт считает этот показатель не менее важным при составлении программы диетического питания.

Диетолог привел данные австралийского исследования 1990-х годов и объяснил, что скачок инсулина в организме провоцирует не только еда, насыщенная сахаром и углеводами, но и белковые продукты, особенно молочные и бобовые.

Ковальков подчеркивает, что инсулин — жиронакапливающий гормон, и его высокий уровень в крови приводит к набору веса. «Ужиная продуктами с высоким ИИ, мы блокируем работу другого гормона — соматотропина, сжигающего жировую ткань во время сна», — предупредил эксперт.

Ранее Ковальков объяснил, как избавиться от тяги к сладкому перед сном. Он рекомендует примерно в 5-6 часов вечера съедать блюдо, которое поднимет уровень сахара.

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