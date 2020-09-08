Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков раскрыл способ, который поможет избавиться от тяги к сладкому перед сном. Видео с его рекомендациями опубликовано на YouTube-канале «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова».

Диетолог напомнил, что в вечернее время в организме выделяется инсулин, понижающий уровень сахара в крови. Именно по этой причине у человека появляется чувство голода и желание съесть вредные и зачастую сладкие продукты.

Если вам хочется вечером сладкого — значит, днем вы не ели углеводы Алексей Ковальков Врач-диетолог

Чтобы побороть вечернюю тягу к нездоровой пище, Ковальков рекомендует примерно в 5-6 часов вечера съедать блюдо, которое поднимет уровень сахара. Кроме того, врач советует употреблять до 100 граммов углеводов ежедневно.

Ранее автор книги о похудении «#КетоДиета. Есть жир можно!» доктор медицинских наук Василий Генералов назвал способ меньше есть. Нужно полностью отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, перейти к здоровой пище и питаться только натуральными продуктами.