Девушку окрестили коровой за полноту в соцсетях и пожелали ей заболеть раком

Пользователи сети резко высказались в адрес австралийской плюс-сайз-модели после того, как девушка поделилась в социальных сетях изображениями, где она запечатлена обнаженной. Об этом сообщает Daily Mail.

В августе 24-летняя блогерша Эшли Аткинс (Ashleigh Atkins) сообщила подписчикам, что больше не будет публиковать посты из-за огромного количества жестоких комментариев от других юзеров о ее весе.

По словам модели, хейтеры крайне негативно реагировали на ее откровенные снимки и писали, что они желают ей заболеть раком, а также посылали угрозы расправы. Кроме того, ее окрестили «жирной коровой», заявляя, что она слишком толстая и что ее живот отвратителен.

Аткинс рассказала, что не смогла выдержать столько негатива в свой адрес и несколько месяцев не пользовалась социальными сетями. В это время она начала работать плюс-сайз-моделью, что помогло ей почувствовать себя сильнее и продолжить заниматься любимым делом. «Мне потребовалось приложить много сил, чтобы понять, что вес тела может колебаться, но это не значит, что от этого меняется ваша ценность», — поделилась блогерша.

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По мнению Аткинс, ценность людей не уменьшается с увеличением их веса, и не прибавляется с его потерей: все заслуживают уважения вне зависимости от внешности.

Ранее в июне плюс-сайз модель снялась в купальнике и подверглась критике пользователей соцсетей. Тучная девушка запечатлела себя на камеру в зеркало. На снимке она сидит на кровати в ярко-розовом бикини, обнажающем часть ее груди. Некоторые подписчики решили, что дизайн купальника не подходит такой крупной девушке. «С такой комплекцией я бы не стала фотографироваться в купальнике», — высказались они.