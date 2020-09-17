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В России оценили названные ГБР Украины истинные причины потери Крыма

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил названные Государственным бюро расследований (ГБР) Украины истинные причины, способствовавшие потере Крыма. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Политик заявил, что произошедшее никак не связано с тем, что на Украине была слабая армия и недостаток вооружения. По его словам, украинские власти не понимают, что данные события обусловлены тем, что страна представляет собой лоскутное одеяло, «собранное из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям».

Ранее ГБР Украины установило истинные причины и условия потери полуострова и развала Вооруженных сил страны. Первой причиной случившегося в ведомстве назвали «преступное сокращение» армии, пояснив, что личный состав Вооруженных сил был уменьшен с 240 тысяч человек до 162 тысяч. Кроме того, в 2013 году на Украине наполовину сократилась штатная численность военкоматов, вследствие чего военные части были укомплектованы лишь на 25-55 процентов, добавили в ГБР.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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