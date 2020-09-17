Цифровые права россиян решили защищать

Рабочая группа по защите цифровых прав россиян появится в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его цитирует агентство РАПСИ в четверг, 17 сентября.

Члены рабочей группы попытаются понять, как минимизировать ущерб от прогресса в области IT-технологий, пояснил он.

«Цифровизацию не остановить, прогресс, конечно, не остановить. (...) Как и у любого мощного технологического, технического процесса, всегда есть разного рода негативные стороны, негативные аспекты, и они накапливаются», — сказал Фадеев в рамках круглого стола «Цифровые угрозы правам человека».

По словам главы СПЧ, основные проблемы в сфере цифровизации связаны с травлей в социальных сетях, защитой персональных данных и слежкой через камеры видеонаблюдения. Он пояснил, что за деньги можно купить якобы защищенную информацию о перемещениях человека.

«Если информация так доступна, то мы можем оказаться в руках мошенников. И мы знаем, как растет кибермошенничество в мире и в России. С этим что делать? Вопросов очень много», — заключил он.