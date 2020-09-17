В Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

Европарламент предложил заморозить европейские счета фигурантов антикоррупционных расследований Алексея Навального. Проект соответствующей резолюции готовится к рассмотрению европейскими парламентариями, передает ТАСС.

Согласно документу, Европейский парламент настаивает на принятии обширных санкционных мер в отношении России и усилении действующих ограничений в связи с произошедшем с Навальным. Европейские депутаты отмечают необходимость сбора информации о коррумпированных лицах, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией, и заморозки их активов. Парламентарии призывают Россию немедленно начать независимое международное расследование инцидента с Навальным.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия получает от представителей союза намеки, что ситуация вокруг Навального плохо скажется на двусторонних отношениях в будущем. Он рассказал, что в адрес России идут довольно мощные сигналы со стороны Европейского союза, что инцидент с Навальным так или иначе неизбежно повлияет негативным образом на весь комплекс отношений. Чижов добавил, что Россия не отказывается от расследования по делу Навального.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и россиянин смог встать с больничной койки.