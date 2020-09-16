Евросоюз намекнул России на плохие отношения в будущем из-за дела Навального

Россия получает от представителей Евросоюза намеки, что ситуация вокруг Алексея Навального плохо скажется на двусторонних отношениях в будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова постпреда России при альянсе Владимира Чижова.

«В наш адрес идут довольно мощные сигналы со стороны Евросоюза, что инцидент с Навальным так или иначе неизбежно повлияет негативным образом на весь комплекс отношений», — рассказал представитель Москвы. Чижов добавил, что Россия не отказывается от расследования по делу Навального.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила дело Навального с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018 году. По мнению фон дер Ляйен, «подобное поведение российских властей не изменится».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и россиянин смог встать с больничной койки.

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