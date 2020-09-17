Появились фото из самого дорогого дома России

Одно из самых дорогих частных домовладений в СНГ и самое дорогое в России — особняк на Рублевке, недавно выставленный на продажу за 6 миллиардов рублей (почти 80 миллионов долларов). Фотографии дома опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации издания, усадьба принадлежит семье бизнесмена Ары Абрамяна — главы армянской диаспоры России. Появившаяся на рынке недвижимость оформлена на его сына Владислава.

Фото: telegram-канал Mash 1 /4

В доме шесть этажей, его общая площадь — свыше тысячи квадратных метров. Внутри, помимо стандартных жилых и нежилых помещений, оборудованы бассейн, спортзал, боулинг, концертный зал, спа-комплекс и мини-гольф под крышей. На участке также есть гостевой коттедж площадью 800 «квадратов».

На опубликованных Mash снимках видно, что интерьеры особняка оформлены в разных стилях с преобладанием дворцового. В отделке много золота.

Ранее, весной 2020-го, были раскрыты данные о самых дорогих съемных домах на Рублевке. Под данным риелторов, максимальная стоимость аренды частного особняка в этой зоне Подмосковья тогда составляла 9,22 миллиона рублей в месяц. По такой ставке предлагалась усадьба в коттеджном поселке «Николино».

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