Камеры сняли смертельный наезд грузовика на кормившего голубей россиянина

Пожилой житель Хабаровска кормил голубей во дворе и попал под колеса грузовика. Смертельный наезд на россиянина сняли камеры наблюдения. РЕН ТВ опубликовал видео.

На кадрах видно, как мужчина стоит в окружении птиц и не замечает, как на него двигается машина. Когда грузовик приблизился, голуби разлетелись, но пенсионер не успел среагировать и попал под колеса. В итоге автомобиль проехался по человеку и только тогда остановился.

По данным телеканала, в первые секунды 86-летний мужчина еще был в сознании и даже пытался встать. Ему вызвали скорую, но травмы оказались серьезными. Через 40 минут он умер, врачи не смогли ему помочь.