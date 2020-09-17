Самая красивая женщина в мире показала свои неопубликованные откровенные фото

В сети появились неопубликованные кадры со съемки рекламной кампании люксового бренда Versace, в которой приняла участие американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире. Серия фото была опубликована на ее странице в Instagram.

Так, на первом размещенном снимке Хадид позирует сидя на коленях на пляже с желтым кассетным плеером в руках. Модель одета в коричневое бикини на завязках с золотыми вставками. Ее образ дополнили золотые серьги, кулон и браслеты на двух руках.

Фото опубликовано @bellahadid





На другом фото модель лежит на шезлонге в черной мини-юбке и кроп-топе с длинными рукавами, который оформлен глубоким декольте. На ней также — крупные серьги-кольца, несколько цепей на шее, браслет и кольца.



Кроме того, знаменитость запечатлели сидящей в слитном купальнике на берегу океана под белым зонтом от солнца. При этом на плечи Хадид накинуто ярко-красное полотенце.

Фото опубликовано @bellahadid

Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях под публикацией, которая набрала более миллиона лайков. «Просто неотразима, а тот, кто говорит иначе, просто завидует», «Восхитительная фигура», «Великолепна», «Белла, у тебя шикарное тело», «Выглядишь дорого», — высказывались они.

Ранее Белла Хадид стала героиней новой рекламы модного дома Versace. На опубликованном видео супермодель запечатлена полулежа в слитном купальнике на пляже с журналом в руках. С ней также снялась жена канадского музыканта Джастина Бибера Хейли Бибер.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо модели с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.