В НАСА сравнили добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца

Глава НАСА Джим Брайденстайн сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, добывать ископаемые на Луне абсолютно легально и соответствует положениям Договора о космосе 1967 года. Глава агентства объяснил, что, когда вы прилагаете усилия или капитал для добычи тунца в океане, он становится вашим. Тот же принцип, по его мнению, должен применяться и к ресурсам Луны. Он подчеркнул, что, как и с океаном, то, что США добывают ископаемые на Луне, не означает, что спутник Земли принадлежит Соединенным Штатам.

Ранее Брайденстайн рассказал о необходимости установить на Луне нормы поведения, которые соответствуют американским ценностям. По его словам, именно такие нормы, как открытость в науке, помогут успешному международному взаимодействию на Луне. В качестве примера руководитель НАСА привел нормы взаимодействия в Арктике. Он подчеркнул, что США не желали использования этого региона в военных целях.