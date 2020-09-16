НАСА рассказало о необходимости установить американские нормы поведения на Луне

Руководитель НАСА Джим Брайденстайн рассказал о необходимости установить на Луне нормы поведения, которые соответствуют американским ценностям. Его слова в ходе трансляции в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) передает РИА Новости.

«Когда я говорю американские ценности, речь не о чем-то, что уникально только для Америки, это то, что важно для всех нас, — открытость в науке», — пояснил Брайденстайн. По его словам, именно такие нормы помогут успешному международному взаимодействию на Луне.

В качестве примера руководитель НАСА привел нормы взаимодействия в Арктике. Он подчеркнул, что США не желали использования этого региона в военных целях. «Мы использовали науку для создания норм поведения, чтобы не допустить этого», — заключил Брайденстайн.

В мае НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.